    Macron empfängt Selenskyj am Montag in Paris

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron empfängt Selenskyj in Paris zur Friedenssuche.
    • Verhandlungen über Bedingungen für dauerhaften Frieden.
    • Militärische Garantien der Unterstützerländer im Fokus.

    PARIS (dpa-AFX) - Inmitten schwieriger Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine empfängt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag in Paris. Die beiden Staatschefs wollten sich über die Bedingungen für einen dauerhaften und gerechten Frieden und den dazu vorliegenden amerikanischen Plan austauschen, teilte der Élysée-Palast. Außerdem gehe es um die militärischen Garantien, mit der die in der sogenannten Koalition der Willigen vereinten Unterstützerländer der Ukraine eine Friedenslösung absichern wollen./evs/DP/he





    dpa-AFX
