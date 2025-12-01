Airbus: Jahresziel bei Auslieferungen erreicht

Airbus (NL0000235190) hat in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahrs 507 Flugzeuge ausgeliefert und dabei den Umsatz um 7 Prozent auf 47,4 Mrd. Euro gesteigert. Der operative Gewinn (EBIT) legte deutlich auf 4,1 Mrd. Euro zu, der Nettogewinn erreichte 2,6 Mrd. Euro oder 3,34 Euro pro Aktie. Der Konzern profitierte von einem starken Service-Geschäft und zweistelligen Zuwächsen in den Sparten Hubschrauber und Verteidigung. Airbus hält am Jahresziel von 820 Auslieferungen und einem EBIT von 7 Mrd. Euro fest. Zugleich rechnet der Flugzeugbauer mit einem anhaltend kräftigen Wachstum im Nahen Osten: Bis 2044 soll sich die dortige Flugzeugflotte auf mehr 3.700 Jets mehr als verdoppeln, das Passagieraufkommen jährlich um 4,4 Prozent steigen. Aktuell hat Airbus gute Chancen, sich bei einem Großauftrag von FlyDubai von 100 A321neo gegen den Rivalen Boeing durchzusetzen.

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000LB6ARW8 der LBBW bietet bei einem Preis von 186,50 Euro einen Sicherheitspuffer von 8,5 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 195 Euro errechnet sich eine Renditechance von 8,50 Euro oder 14,5 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.3.26 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Airbus-Aktie.

Bonus-Strategie mit 26,1 Prozent Puffer (Juni)

Wer mehr Puffer sucht, findet ihn beim Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000FA7CDY7): Sofern die Barriere bei 150 Euro bis zum 19.6.26 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 210 Euro. Beim Kaufpreis von 197,75 Euro beläuft sich der maximale Gewinn auf 12,25 Euro oder 10,6 Prozent p.a. Pricing mit über 2,5 Prozent Abgeld. Im negativen Szenario: Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 11 Prozent Kupon p.a. (Oktober)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU4BC16) zahlt einen festen Kupon von 11 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 11,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 16.10.26 unter dem Basispreis von 200 Euro notieren, erhalten Anleger 5 Aktien (= 1.000 Euro / 200 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass Airbus beim Gesamtjahresergebnis im Plan liegen und weiter mit einem starken Verteidigungsgeschäft wachsen wird und sich Lieferengpässe nicht mehr verschärfen, kann mit den Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren und durch Puffer auch moderate Rücksetzer einsetzen.

Autor: Thorsten Welgen

