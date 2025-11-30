Rückblick auf das Eigenkapitalforum mit Michael Schröder vom DER AKTIONÄR

    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY

    Eigenkapitalforum 2025

    Podcast Folge 60 – Jubiläum! Volker Glaser & Lukas Spang besprechen mit Michael Schröder (DER AKTIONÄR) das Eigenkapitalforum 2025 (24.–26.11., Frankfurt, Steigenberger). Über 2.100 Teilnehmer, 255 Emittenten – und ein Mega-Thema, das für Gesprächsstoff gesorgt hat: humanoide Roboter.

    Die Stimmung? Besser bei den Unternehmen als bei den Investoren. Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht, Bilanzen gesäubert, Effizienzprogramme durchgezogen – jetzt fehlt nur noch der Ruck von oben. Die Aktien sind so günstig wie selten. 2026 soll endlich der Turnaround kommen.

    Die Highlights:

    • Humanoide Roboter – das heimliche Top-Thema der Konferenz! Aumann, Elmos, Kontron & Schaeffler könnten hier profitieren.

    • 2G Energy – DER Name der drei Tage: Datacenter-Stromversorgung als Raketentreibstoff, Großdeal in 6 Monaten realistisch, Ukraine eher Bonus. Aktie in einer Woche von ~25 € auf 33 € – und das könnte erst der Anfang sein.

    • Technotrans – perfekt positioniert für Datacenter-Kühlung („wann, nicht ob“), Mining-LKWs und Weltraum. 100% Kurssteigerung in 12 Monaten – 2026 könnte die nächste Welle kommen.

    • PORR & Implenia – Konjunkturprogramm + EU-Mittel + Datacenter-Boom mit deutlich höheren Margen = starker Schub ab Ende 2026.

    • Kontron – Disruptive Technologies (FRMCS, Defense, NADs, Kontron OS) + Humanoid-Exposure sollen Konzern auf 20 % EBITDA-Marge hieven.

    • Elmos – Free Cashflow explodiert (2025 ~100 Mio. €), Dividende steigt deutlich, China wird neu aufgestellt, Humanoid-Robotics im Hintergrund.

    • Cicor – Gamechanger-Übernahme TT Electronics: Umsatzanstieg von 700 Mio. CHF auf über 1,2 Mrd. CHF, das EBITDA würde sich durch die Übernahme verdoppeln.

    • tonies – Neue Toniebox 2 bricht in USA durch, Times Square rot, CNBC Black Friday – Weihnachtsgeschäft wird bombig.

    • Atoss Software, IVU, Fabasoft, Eckert & Ziegler, Exasol – überall dasselbe Bild: gute operative Entwicklung mit Bewertungsupside.

     

    Fazit der drei: Wer jetzt kauft, während alles noch billig ist – und vor allem die Humanoid-Profiteure im Blick behält – könnte 2026/27 klar profitieren.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier

    Autor
    Lukas Spang
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
