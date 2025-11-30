Rückblick auf das Eigenkapitalforum mit Michael Schröder vom DER AKTIONÄR

Podcast Folge 60 – Jubiläum! Volker Glaser & Lukas Spang besprechen mit Michael Schröder (DER AKTIONÄR) das Eigenkapitalforum 2025 (24.–26.11., Frankfurt, Steigenberger). Über 2.100 Teilnehmer, 255 Emittenten – und ein Mega-Thema, das für Gesprächsstoff gesorgt hat: humanoide Roboter.

Die Stimmung? Besser bei den Unternehmen als bei den Investoren. Alle haben ihre Hausaufgaben gemacht, Bilanzen gesäubert, Effizienzprogramme durchgezogen – jetzt fehlt nur noch der Ruck von oben. Die Aktien sind so günstig wie selten. 2026 soll endlich der Turnaround kommen.

Die Highlights:

• Humanoide Roboter – das heimliche Top-Thema der Konferenz! Aumann, Elmos, Kontron & Schaeffler könnten hier profitieren.

• 2G Energy – DER Name der drei Tage: Datacenter-Stromversorgung als Raketentreibstoff, Großdeal in 6 Monaten realistisch, Ukraine eher Bonus. Aktie in einer Woche von ~25 € auf 33 € – und das könnte erst der Anfang sein.

• Technotrans – perfekt positioniert für Datacenter-Kühlung („wann, nicht ob“), Mining-LKWs und Weltraum. 100% Kurssteigerung in 12 Monaten – 2026 könnte die nächste Welle kommen.

• PORR & Implenia – Konjunkturprogramm + EU-Mittel + Datacenter-Boom mit deutlich höheren Margen = starker Schub ab Ende 2026.

• Kontron – Disruptive Technologies (FRMCS, Defense, NADs, Kontron OS) + Humanoid-Exposure sollen Konzern auf 20 % EBITDA-Marge hieven.

• Elmos – Free Cashflow explodiert (2025 ~100 Mio. €), Dividende steigt deutlich, China wird neu aufgestellt, Humanoid-Robotics im Hintergrund.

• Cicor – Gamechanger-Übernahme TT Electronics: Umsatzanstieg von 700 Mio. CHF auf über 1,2 Mrd. CHF, das EBITDA würde sich durch die Übernahme verdoppeln.

• tonies – Neue Toniebox 2 bricht in USA durch, Times Square rot, CNBC Black Friday – Weihnachtsgeschäft wird bombig.

• Atoss Software, IVU, Fabasoft, Eckert & Ziegler, Exasol – überall dasselbe Bild: gute operative Entwicklung mit Bewertungsupside.

Fazit der drei: Wer jetzt kauft, während alles noch billig ist – und vor allem die Humanoid-Profiteure im Blick behält – könnte 2026/27 klar profitieren.

