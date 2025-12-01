Microsoft: Darum gehört die Aktie jetzt in jedes Depot!

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Microsoft-Aktie 16,2 Prozent an Wert gewonnen. Zeitweise fielen die Gewinne sogar noch deutlich höher aus, allerdings ist die Rallye insbesondere in den vergangenen Wochen in Stocken geraten. Das neue Gemini-Update von Alphabet sowie die Sorgen um die finanzielle Nachhaltigkeit von OpenAI haben im Bereich großer Sprachmodelle (LLMs) und KI zu einem Führungswechsel und damit auch am Markt zu einer Neugewichtung geführt.

Die Expertinnen und Experten des Research-Hauses Bernstein zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt. Sie empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 645 US-Dollar weiterhin zum Kauf – und haben 5 Gründe vorgelegt, warum sich Anlegerinnen und Anleger Microsoft jetzt unbedingt ins Depot holen sollten.

Hohe Cloud-Nachfrage, nur gebremst durch fehlende Rechenzentren

Als ersten Grund nennt die am Wochenende vorgelegte Studie die Cloud-Tochter Azure. Die Nachfrage nach Kapazitäten sei weiterhin hoch, dabei unterschätzte der Markt nach Ansicht von Bernstein zweitens die Fähigkeit von Microsoft, diese Nachfrage in Erlöse umzuwandeln, was gegenwärtig nur durch fehlende Datencenter-Kapazitäten begrenzt sei.

Drittens nennen die Analystinnen und Analysten die Ausdifferenzierung der KI- und Cloud-Plattformen von Microsoft in die Bearbeitung von Prozessen, welche die Unterstützung von KI benötigen und Aufgaben, die ohne zusätzlichen Support bewältigt werden können. Das spart Kapazitäten und damit letztendlich auch Geld.

Copilot und Margenexpansion als künftige Erfolgsgaranten

Diese Eigenschaft traut das Research-Haus viertens auch Copilot zu. Der KI-Assistent für die Office-Produkte des Unternehmens benötige zwar noch einiges an Arbeit, habe aber "was es braucht", um ein kommerzieller Erfolg zu werden und Geschäftskunden zu Produktivitätsgewinnen zu verhelfen.

Außerdem erwartet Bernstein fünftens, dass die Margen von KI-Umsätzen zukünftig denen von herkömmlichen Cloud- und Softwareerlösen entsprechen werden. Die Sorge anderer Marktteilnehmenden um (zu) niedrige Return on Investments teilen sie also nicht.

Microsoft ein unverzichtbares "Schlüsselinvestment"

"Nachdem wir [am Rande der Dubai Tech] Zeit mit dem Unternehmen verbracht haben, sind wir überzeugt, dass die Vorbehalte gegenüber Microsoft entweder übertrieben oder schlichtweg falsch sind und das Unternehmen in der Lage sein sollte, ein starkes und nachhaltiges Umsatzwachstum mit stabilen Margen für viele weitere Jahre aufrecht zu erhalten", so das Statement.

Das aktuelle Kursniveau stelle daher eine gute Kaufgelegenheit dar. Microsoft sollte für jeden Investoren ein Schlüsselinvestment darstellen: "Wir verstehen die Bedenken von Investoren bezüglich generativer KI und den zahlreichen Unbekannten, glauben aber, dass Microsoft innerhalb unserer Coverage am besten positioniert ist, ein starker Gewinner [...] zu sein".

Experten sehen rund 30 Prozent Potenzial

Mit einem Kursziel von 645 US-Dollar liegt Bernstein aktuell über dem Konsens, der den fairen Wert der Aktie im Mittel auf 625,41 US-Dollar schätzt. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag eine Upside von 27,1 Prozent. Bei insgesamt 57 Bewertungen ist Microsoft 44 Mal zum Kaufen und weitere 12 Mal zum Übergewichten empfohlen.

Die pessimistischste Einschätzung ist eine neutrale Bewertung mit einem Kursziel von 483 US-Dollar, während das höchste Kursziel den fairen Wert der Aktie bei 730 US-Dollar sieht.

Fazit: Besser noch etwas Geduld walten lassen

Mit Blick auf die Fundamentaldaten kann Microsoft aber auch schon jetzt als fair bewertet betrachtet werden. Das KGVe 2026 liegt bei 30,3 und damit um rund 5 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Bei Kennziffern wie dem KGV nach standardisierter Rechnungslegung GAAP und dem Verhältnis von Unternehmenswert (EV) und Umsatz wiederum liegt die Aktie um rund 5 Prozent über ihrer historischen Norm.

Das zeigt, dass Analystinnen und Analysten – darunter auch Bernstein – gegenwärtig weniger auf eine Wachstumsbeschleunigung als vielmehr eine Expansion der Bewertungsvielfache setzen. Das kann für einige Zeit funktionieren, in aller Regel kehren Unternehmensbewertungen aber so wie zuletzt bei Microsoft erfolgt zu ihren historischen Mittelwerten zurück. Besser sollte die Aktie daher gekauft werden, wenn sie größere Abschläge gegenüber ihren bisherigen Durchschnitten aufweist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion