    Konferenz über antike Hafenanlage der maritimen Seidenstraße in Wenzhou, Ostchina, abgehalten

    Beijing (ots/PRNewswire) - In der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou fand
    kürzlich eine Konferenz statt, die sich mit den neuesten Entdeckungen über die
    antike Hafenanlage von Shuomen befasste, um die kulturellen Konnotationen der
    maritimen Seidenstraße neu zu beleben.

    Die Veranstaltung, die von der Chinesischen Akademie für Kulturerbe, dem
    Nationalen Zentrum für Archäologie und der Behörde für Kulturerbe der Provinz
    Zhejiang geleitet wurde, zog eine Vielzahl von Experten aus chinesischen Museen,
    Städten der Allianz für die Erhaltung des maritimen Seidenstraßen-Erbes und die
    Nominierung zum Weltkulturerbe sowie aus verwandten Forschungseinrichtungen an.

    Das Foto zeigt eine Szene aus der Pressekonferenz zu den Forschungsergebnissen
    der antiken Hafenanlage Shuomen, die in der Stadt Wenzhou in der Provinz
    Zhejiang im Osten Chinas stattfand.

    Während der Konferenz wurde das Wenzhou Institute of Shuomen Ancient Port
    eingeweiht und das Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology wurde
    ermächtigt, ebenfalls nach dem Institut benannt zu werden - ein wichtiger
    Schritt für Wenzhou, um den Schutz des lokalen Kulturerbes im Zusammenhang mit
    der maritimen Seidenstraße zu verbessern.

    Liang Yanhua, Leiter des Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology,
    erläuterte die neuen Entdeckungen der letzten Jahre am antiken Hafen von Shuomen
    und gab den Konferenzteilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Relikte und
    Artefakte des antiken Hafens.

    Derzeit sind die Ausgrabungsarbeiten für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen.
    Auf der neu ausgegrabenen Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern wurden
    originale Küstenrelikte aus der Zeit der Fünf Dynastien bis zur frühen
    Nördlichen Song-Dynastie gefunden, die eine wichtige Lücke in der
    chronologischen Abfolge der Küstenlinie des antiken Hafens von Shuomen
    schließen.

    Auf der Ostseite der Vorburg von Shuomen wurden die Grenzen der Ausgangsstraßen
    und Wohngebiete aus der Südlichen Song-Dynastie bis zur Ming- und Qing-Dynastie
    klar definiert, was die räumliche Integration der Hafenstadt gut
    veranschaulicht.

    Nach zweijähriger Arbeit schlossen die Ausgrabungsteams die Vermessung und
    Ausgrabung des Schiffswracks Nr. 2 am antiken Hafen von Shuomen ab. Die
    Unterschiede zu antiken Schiffen aus der Provinz Fujian und die Ähnlichkeiten
    mit dem Schiffswrack Nr. 1 deuten auf eine mögliche Werft im antiken Wenzhou
    hin.

    Insgesamt liefern solche wissenschaftlichen und archäologischen Entdeckungen
    konkretere Beweise für die Rolle von Wenzhou als einer der Kulturerbestätten für
    die Bewerbung um das Erbe der maritimen Seidenstraße, was zu einem besseren
    Schutz des lokalen Kulturerbes und einem besseren Verständnis der chinesischen
    Zivilisation beiträgt.

