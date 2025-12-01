Konferenz über antike Hafenanlage der maritimen Seidenstraße in Wenzhou, Ostchina, abgehalten

Beijing (ots/PRNewswire) - In der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou fand

kürzlich eine Konferenz statt, die sich mit den neuesten Entdeckungen über die

antike Hafenanlage von Shuomen befasste, um die kulturellen Konnotationen der

maritimen Seidenstraße neu zu beleben.



Die Veranstaltung, die von der Chinesischen Akademie für Kulturerbe, dem

Nationalen Zentrum für Archäologie und der Behörde für Kulturerbe der Provinz

Zhejiang geleitet wurde, zog eine Vielzahl von Experten aus chinesischen Museen,

Städten der Allianz für die Erhaltung des maritimen Seidenstraßen-Erbes und die

Nominierung zum Weltkulturerbe sowie aus verwandten Forschungseinrichtungen an.





Das Foto zeigt eine Szene aus der Pressekonferenz zu den Forschungsergebnissen

der antiken Hafenanlage Shuomen, die in der Stadt Wenzhou in der Provinz

Zhejiang im Osten Chinas stattfand.



Während der Konferenz wurde das Wenzhou Institute of Shuomen Ancient Port

eingeweiht und das Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology wurde

ermächtigt, ebenfalls nach dem Institut benannt zu werden - ein wichtiger

Schritt für Wenzhou, um den Schutz des lokalen Kulturerbes im Zusammenhang mit

der maritimen Seidenstraße zu verbessern.



Liang Yanhua, Leiter des Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology,

erläuterte die neuen Entdeckungen der letzten Jahre am antiken Hafen von Shuomen

und gab den Konferenzteilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Relikte und

Artefakte des antiken Hafens.



Derzeit sind die Ausgrabungsarbeiten für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen.

Auf der neu ausgegrabenen Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern wurden

originale Küstenrelikte aus der Zeit der Fünf Dynastien bis zur frühen

Nördlichen Song-Dynastie gefunden, die eine wichtige Lücke in der

chronologischen Abfolge der Küstenlinie des antiken Hafens von Shuomen

schließen.



Auf der Ostseite der Vorburg von Shuomen wurden die Grenzen der Ausgangsstraßen

und Wohngebiete aus der Südlichen Song-Dynastie bis zur Ming- und Qing-Dynastie

klar definiert, was die räumliche Integration der Hafenstadt gut

veranschaulicht.



Nach zweijähriger Arbeit schlossen die Ausgrabungsteams die Vermessung und

Ausgrabung des Schiffswracks Nr. 2 am antiken Hafen von Shuomen ab. Die

Unterschiede zu antiken Schiffen aus der Provinz Fujian und die Ähnlichkeiten

mit dem Schiffswrack Nr. 1 deuten auf eine mögliche Werft im antiken Wenzhou

hin.



Insgesamt liefern solche wissenschaftlichen und archäologischen Entdeckungen

konkretere Beweise für die Rolle von Wenzhou als einer der Kulturerbestätten für

die Bewerbung um das Erbe der maritimen Seidenstraße, was zu einem besseren

Schutz des lokalen Kulturerbes und einem besseren Verständnis der chinesischen

Zivilisation beiträgt.



