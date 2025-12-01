Xinhua Silk Road
Konferenz über antike Hafenanlage der maritimen Seidenstraße in Wenzhou, Ostchina, abgehalten
Beijing (ots/PRNewswire) - In der ostchinesischen Küstenstadt Wenzhou fand
kürzlich eine Konferenz statt, die sich mit den neuesten Entdeckungen über die
antike Hafenanlage von Shuomen befasste, um die kulturellen Konnotationen der
maritimen Seidenstraße neu zu beleben.
Die Veranstaltung, die von der Chinesischen Akademie für Kulturerbe, dem
Nationalen Zentrum für Archäologie und der Behörde für Kulturerbe der Provinz
Zhejiang geleitet wurde, zog eine Vielzahl von Experten aus chinesischen Museen,
Städten der Allianz für die Erhaltung des maritimen Seidenstraßen-Erbes und die
Nominierung zum Weltkulturerbe sowie aus verwandten Forschungseinrichtungen an.
kürzlich eine Konferenz statt, die sich mit den neuesten Entdeckungen über die
antike Hafenanlage von Shuomen befasste, um die kulturellen Konnotationen der
maritimen Seidenstraße neu zu beleben.
Die Veranstaltung, die von der Chinesischen Akademie für Kulturerbe, dem
Nationalen Zentrum für Archäologie und der Behörde für Kulturerbe der Provinz
Zhejiang geleitet wurde, zog eine Vielzahl von Experten aus chinesischen Museen,
Städten der Allianz für die Erhaltung des maritimen Seidenstraßen-Erbes und die
Nominierung zum Weltkulturerbe sowie aus verwandten Forschungseinrichtungen an.
Das Foto zeigt eine Szene aus der Pressekonferenz zu den Forschungsergebnissen
der antiken Hafenanlage Shuomen, die in der Stadt Wenzhou in der Provinz
Zhejiang im Osten Chinas stattfand.
Während der Konferenz wurde das Wenzhou Institute of Shuomen Ancient Port
eingeweiht und das Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology wurde
ermächtigt, ebenfalls nach dem Institut benannt zu werden - ein wichtiger
Schritt für Wenzhou, um den Schutz des lokalen Kulturerbes im Zusammenhang mit
der maritimen Seidenstraße zu verbessern.
Liang Yanhua, Leiter des Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology,
erläuterte die neuen Entdeckungen der letzten Jahre am antiken Hafen von Shuomen
und gab den Konferenzteilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Relikte und
Artefakte des antiken Hafens.
Derzeit sind die Ausgrabungsarbeiten für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen.
Auf der neu ausgegrabenen Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern wurden
originale Küstenrelikte aus der Zeit der Fünf Dynastien bis zur frühen
Nördlichen Song-Dynastie gefunden, die eine wichtige Lücke in der
chronologischen Abfolge der Küstenlinie des antiken Hafens von Shuomen
schließen.
Auf der Ostseite der Vorburg von Shuomen wurden die Grenzen der Ausgangsstraßen
und Wohngebiete aus der Südlichen Song-Dynastie bis zur Ming- und Qing-Dynastie
klar definiert, was die räumliche Integration der Hafenstadt gut
veranschaulicht.
Nach zweijähriger Arbeit schlossen die Ausgrabungsteams die Vermessung und
Ausgrabung des Schiffswracks Nr. 2 am antiken Hafen von Shuomen ab. Die
Unterschiede zu antiken Schiffen aus der Provinz Fujian und die Ähnlichkeiten
mit dem Schiffswrack Nr. 1 deuten auf eine mögliche Werft im antiken Wenzhou
hin.
Insgesamt liefern solche wissenschaftlichen und archäologischen Entdeckungen
konkretere Beweise für die Rolle von Wenzhou als einer der Kulturerbestätten für
die Bewerbung um das Erbe der maritimen Seidenstraße, was zu einem besseren
Schutz des lokalen Kulturerbes und einem besseren Verständnis der chinesischen
Zivilisation beiträgt.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348541.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834640/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-konferenz-uber-antike-hafenanlage-der-maritimen-seidenstraWe-in-wenzhou-ostchin
a-abgehalten-302628670.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6169207
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
der antiken Hafenanlage Shuomen, die in der Stadt Wenzhou in der Provinz
Zhejiang im Osten Chinas stattfand.
Während der Konferenz wurde das Wenzhou Institute of Shuomen Ancient Port
eingeweiht und das Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology wurde
ermächtigt, ebenfalls nach dem Institut benannt zu werden - ein wichtiger
Schritt für Wenzhou, um den Schutz des lokalen Kulturerbes im Zusammenhang mit
der maritimen Seidenstraße zu verbessern.
Liang Yanhua, Leiter des Wenzhou Institute of Cultural Relics and Archaeology,
erläuterte die neuen Entdeckungen der letzten Jahre am antiken Hafen von Shuomen
und gab den Konferenzteilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Relikte und
Artefakte des antiken Hafens.
Derzeit sind die Ausgrabungsarbeiten für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen.
Auf der neu ausgegrabenen Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern wurden
originale Küstenrelikte aus der Zeit der Fünf Dynastien bis zur frühen
Nördlichen Song-Dynastie gefunden, die eine wichtige Lücke in der
chronologischen Abfolge der Küstenlinie des antiken Hafens von Shuomen
schließen.
Auf der Ostseite der Vorburg von Shuomen wurden die Grenzen der Ausgangsstraßen
und Wohngebiete aus der Südlichen Song-Dynastie bis zur Ming- und Qing-Dynastie
klar definiert, was die räumliche Integration der Hafenstadt gut
veranschaulicht.
Nach zweijähriger Arbeit schlossen die Ausgrabungsteams die Vermessung und
Ausgrabung des Schiffswracks Nr. 2 am antiken Hafen von Shuomen ab. Die
Unterschiede zu antiken Schiffen aus der Provinz Fujian und die Ähnlichkeiten
mit dem Schiffswrack Nr. 1 deuten auf eine mögliche Werft im antiken Wenzhou
hin.
Insgesamt liefern solche wissenschaftlichen und archäologischen Entdeckungen
konkretere Beweise für die Rolle von Wenzhou als einer der Kulturerbestätten für
die Bewerbung um das Erbe der maritimen Seidenstraße, was zu einem besseren
Schutz des lokalen Kulturerbes und einem besseren Verständnis der chinesischen
Zivilisation beiträgt.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348541.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834640/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-konferenz-uber-antike-hafenanlage-der-maritimen-seidenstraWe-in-wenzhou-ostchin
a-abgehalten-302628670.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6169207
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Autor folgen