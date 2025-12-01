Messe für Investitionen und Handel im Bereich grüne Entwicklung in Nanchang im Osten Chinas eröffnet

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Weltmesse für grüne Entwicklung, Investitionen

und Handel 2025 und die China Green Food Expo begannen am Donnerstag in

Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi. Die Veranstaltung

hat über 2.500 Aussteller, 900 Einkäufer und 300 Investoren aus 68 Ländern und

Regionen angezogen.



Bislang wurden während der Expo 66 Projekte im Wert von 45 Milliarden Yuan

unterzeichnet.





Die Ausstellung umfasst sechs Hauptbereiche, darunter grüne Industrien und

internationaler Austausch, und erstreckt sich über eine Fläche von rund 45.000

Quadratmetern. Im Mittelpunkt stehen aufstrebende Sektoren wie neue Energien,

künstliche Intelligenz und die Low-Altitude-Economy. Um gezielte

Geschäftskontakte zu fördern, wurden 17 thematische Wirtschafts- und

Handelsveranstaltungen organisiert.



Unter dem Motto "Digitale Intelligenz für eine grüne Zukunft, offenes Jiangxi

für eine gemeinsame Welt" zielt die Messe darauf ab, Erfahrungen im Bereich der

grünen Entwicklung und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.



Als Chinas einzige Pilotzone für nationale Experimente im Bereich der

ökologischen Zivilisation und Mechanismen zur Realisierung des Werts

ökologischer Produkte hat Jiangxi bemerkenswerte Fortschritte im Bereich des

Kohlenstoffmarktes und des Emissionshandels erzielt, wobei mehrere

Reforminitiativen landesweit repliziert wurden.



Der Mehrwert der Hightech-Fertigung in der Provinz macht 23 Prozent der gesamten

Industrieproduktion über einer bestimmten Größe aus, während grüne Industrien

wie neue Energien und Umweltschutz rasch expandieren.



Die von der Volksregierung der Provinz Jiangxi veranstaltete Messe hat sich seit

ihrer Gründung 2009 zu einer wichtigen globalen Plattform für grüne Entwicklung

und wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickelt.



