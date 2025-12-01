Xinhua Silk Road
Messe für Investitionen und Handel im Bereich grüne Entwicklung in Nanchang im Osten Chinas eröffnet
Beijing (ots/PRNewswire) - Die Weltmesse für grüne Entwicklung, Investitionen
und Handel 2025 und die China Green Food Expo begannen am Donnerstag in
Nanchang, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangxi. Die Veranstaltung
hat über 2.500 Aussteller, 900 Einkäufer und 300 Investoren aus 68 Ländern und
Regionen angezogen.
Bislang wurden während der Expo 66 Projekte im Wert von 45 Milliarden Yuan
unterzeichnet.
Die Ausstellung umfasst sechs Hauptbereiche, darunter grüne Industrien und
internationaler Austausch, und erstreckt sich über eine Fläche von rund 45.000
Quadratmetern. Im Mittelpunkt stehen aufstrebende Sektoren wie neue Energien,
künstliche Intelligenz und die Low-Altitude-Economy. Um gezielte
Geschäftskontakte zu fördern, wurden 17 thematische Wirtschafts- und
Handelsveranstaltungen organisiert.
Unter dem Motto "Digitale Intelligenz für eine grüne Zukunft, offenes Jiangxi
für eine gemeinsame Welt" zielt die Messe darauf ab, Erfahrungen im Bereich der
grünen Entwicklung und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.
Als Chinas einzige Pilotzone für nationale Experimente im Bereich der
ökologischen Zivilisation und Mechanismen zur Realisierung des Werts
ökologischer Produkte hat Jiangxi bemerkenswerte Fortschritte im Bereich des
Kohlenstoffmarktes und des Emissionshandels erzielt, wobei mehrere
Reforminitiativen landesweit repliziert wurden.
Der Mehrwert der Hightech-Fertigung in der Provinz macht 23 Prozent der gesamten
Industrieproduktion über einer bestimmten Größe aus, während grüne Industrien
wie neue Energien und Umweltschutz rasch expandieren.
Die von der Volksregierung der Provinz Jiangxi veranstaltete Messe hat sich seit
ihrer Gründung 2009 zu einer wichtigen globalen Plattform für grüne Entwicklung
und wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickelt.
