    Wirtschaftskrise erreicht Akademiker - Hochschul-Absolventen finden in Sachsen-Anhalt weniger Jobs

    Halle (ots) - Ein Studium galt lange als Garant für eine sichere Zukunft - doch
    immer mehr Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job. Im Oktober waren im
    Bundesland rund 5.700 von ihnen arbeitslos - fünf Prozent mehr als zum gleichen
    Zeitpunkt im Vorjahr und knapp 52 Prozent mehr als 2021. Das berichtet die in
    Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Zudem stieg die
    Arbeitslosigkeit deutlich stärker als in allen anderen Bildungsgruppen. "Die
    Arbeitslosenzahl unter Akademikern hat überdurchschnittlich zugenommen", sagt
    Markus Behrens, Chef der Landesarbeitsagentur. "Die Entwicklung illustriert,
    dass die gegenwärtige wirtschaftliche Schwäche das Segment der
    Hochqualifizierten überdurchschnittlich belastet." Die Zahl offener Stellen gehe
    zurück, Firmen bevorzugten Bewerber mit Berufserfahrung, "der Konkurrenzdruck
    insbesondere für Berufseinsteiger" steige.

    Im Jahresschnitt betrug die Arbeitslosenquote 2024 bei Akademikern in
    Sachsen-Anhalt 3,2 Prozent (2021: 2,6 Prozent, Deutschland: 2,9 Prozent).
    Verglichen mit anderen Berufsgruppen ist das noch immer ein Spitzenwert, doch
    der Trend ist ein Warnsignal. Die statistisch definierte "Vollbeschäftigung" an
    der Drei-Prozent-Grenze wackelt nun auch bei Hochschulabsolventen. Die Zahlen
    seien ein Hinweis darauf, "dass es sich nicht um eine Konjunkturschwäche
    handelt, sondern um eine Krise", sagt Simon Janssen vom Institut für
    Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Aufgrund der unsicheren Lage wollen
    Unternehmen nicht investieren, viele sind nervös und stellen keine neuen
    Mitarbeiter ein." Die Lage sei branchenspezifisch. In den Bereichen
    Ingenieurwesen und IT hätten es "junge Akademiker schwerer als früher, einen Job
    zu finden". Das betreffe vor allem die Automobilindustrie, kleine und
    mittelständische Zuliefererfirmen, die Stellen streichen. Im Bereich Medizin und
    Bildung herrsche dagegen Fachkräftemangel, viele Stellen sind staatlich
    finanziert.

