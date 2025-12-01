Wirtschaftskrise erreicht Akademiker - Hochschul-Absolventen finden in Sachsen-Anhalt weniger Jobs
Halle (ots) - Ein Studium galt lange als Garant für eine sichere Zukunft - doch
immer mehr Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job. Im Oktober waren im
Bundesland rund 5.700 von ihnen arbeitslos - fünf Prozent mehr als zum gleichen
Zeitpunkt im Vorjahr und knapp 52 Prozent mehr als 2021. Das berichtet die in
Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Zudem stieg die
Arbeitslosigkeit deutlich stärker als in allen anderen Bildungsgruppen. "Die
Arbeitslosenzahl unter Akademikern hat überdurchschnittlich zugenommen", sagt
Markus Behrens, Chef der Landesarbeitsagentur. "Die Entwicklung illustriert,
dass die gegenwärtige wirtschaftliche Schwäche das Segment der
Hochqualifizierten überdurchschnittlich belastet." Die Zahl offener Stellen gehe
zurück, Firmen bevorzugten Bewerber mit Berufserfahrung, "der Konkurrenzdruck
insbesondere für Berufseinsteiger" steige.
Im Jahresschnitt betrug die Arbeitslosenquote 2024 bei Akademikern in
Sachsen-Anhalt 3,2 Prozent (2021: 2,6 Prozent, Deutschland: 2,9 Prozent).
Verglichen mit anderen Berufsgruppen ist das noch immer ein Spitzenwert, doch
der Trend ist ein Warnsignal. Die statistisch definierte "Vollbeschäftigung" an
der Drei-Prozent-Grenze wackelt nun auch bei Hochschulabsolventen. Die Zahlen
seien ein Hinweis darauf, "dass es sich nicht um eine Konjunkturschwäche
handelt, sondern um eine Krise", sagt Simon Janssen vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Aufgrund der unsicheren Lage wollen
Unternehmen nicht investieren, viele sind nervös und stellen keine neuen
Mitarbeiter ein." Die Lage sei branchenspezifisch. In den Bereichen
Ingenieurwesen und IT hätten es "junge Akademiker schwerer als früher, einen Job
zu finden". Das betreffe vor allem die Automobilindustrie, kleine und
mittelständische Zuliefererfirmen, die Stellen streichen. Im Bereich Medizin und
Bildung herrsche dagegen Fachkräftemangel, viele Stellen sind staatlich
finanziert.
Pressekontakt:
Mitteldeutsche Zeitung
Lisa Garn
Telefon: 0345 565 4300
lisa.garn@mz.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/6169209
OTS: Mitteldeutsche Zeitung
