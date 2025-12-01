Wirtschaftskrise erreicht Akademiker - Hochschul-Absolventen finden in Sachsen-Anhalt weniger Jobs

Halle (ots) - Ein Studium galt lange als Garant für eine sichere Zukunft - dochimmer mehr Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job. Im Oktober waren imBundesland rund 5.700 von ihnen arbeitslos - fünf Prozent mehr als zum gleichenZeitpunkt im Vorjahr und knapp 52 Prozent mehr als 2021. Das berichtet die inHalle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Zudem stieg dieArbeitslosigkeit deutlich stärker als in allen anderen Bildungsgruppen. "DieArbeitslosenzahl unter Akademikern hat überdurchschnittlich zugenommen", sagtMarkus Behrens, Chef der Landesarbeitsagentur. "Die Entwicklung illustriert,dass die gegenwärtige wirtschaftliche Schwäche das Segment derHochqualifizierten überdurchschnittlich belastet." Die Zahl offener Stellen gehezurück, Firmen bevorzugten Bewerber mit Berufserfahrung, "der Konkurrenzdruckinsbesondere für Berufseinsteiger" steige.Im Jahresschnitt betrug die Arbeitslosenquote 2024 bei Akademikern inSachsen-Anhalt 3,2 Prozent (2021: 2,6 Prozent, Deutschland: 2,9 Prozent).Verglichen mit anderen Berufsgruppen ist das noch immer ein Spitzenwert, dochder Trend ist ein Warnsignal. Die statistisch definierte "Vollbeschäftigung" ander Drei-Prozent-Grenze wackelt nun auch bei Hochschulabsolventen. Die Zahlenseien ein Hinweis darauf, "dass es sich nicht um eine Konjunkturschwächehandelt, sondern um eine Krise", sagt Simon Janssen vom Institut fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Aufgrund der unsicheren Lage wollenUnternehmen nicht investieren, viele sind nervös und stellen keine neuenMitarbeiter ein." Die Lage sei branchenspezifisch. In den BereichenIngenieurwesen und IT hätten es "junge Akademiker schwerer als früher, einen Jobzu finden". Das betreffe vor allem die Automobilindustrie, kleine undmittelständische Zuliefererfirmen, die Stellen streichen. Im Bereich Medizin undBildung herrsche dagegen Fachkräftemangel, viele Stellen sind staatlichfinanziert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungLisa GarnTelefon: 0345 565 4300lisa.garn@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/6169209OTS: Mitteldeutsche Zeitung