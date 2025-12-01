MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu CDU und Landtagswahl:

"Es geht ein Ruck durch Sachsen-Anhalts CDU. Beim Landesparteitag in Magdeburg zeigte sich die Partei geschlossen und kämpferisch. Es ist jetzt überwiegend der unbedingte Wille erkennbar, der Rechtsaußen-Partei in den nächsten Monaten Paroli zu bieten. Zumal auch CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze zunehmend an Format gewinnt. Rhetorisch hat er zugelegt. Der nach wie vor populäre Ministerpräsident Reiner Haseloff muss seinem politischen Ziehsohn in den Monaten bis zur Landtagswahl nun auch den Raum geben, sich weiter zu profilieren. Im Landtagswahlkampf kommt es jedoch nicht allein auf die CDU an. Will die viel beschworene politische Mitte Sachsen-Anhalt weiter auf Kurs halten, sind auch SPD, FDP und Grüne gefordert. Diese aber liegen in Umfragen weit abgeschlagen hinten. Derzeit flögen FDP und Grüne sogar aus dem Landtag. Sie müssen sich fragen, wo ihre Wähler geblieben sind - und wie sie diese zurückgewinnen können."/yyzz/DP/he



