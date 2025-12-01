    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' über den Verlust an Jobs in der Industrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland braucht neue Jobideen für die Zukunft.
    • Künstliche Intelligenz bietet große Wachstumspotenziale.
    • Europa darf nicht von US-Tech-Riesen abhängig werden.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über den Verlust an Jobs in der Industrie:

    "Deutschland braucht eine Idee, welche Jobs stattdessen entstehen sollen. Die größte Chance dafür bietet der Aufschwung der künstlichen Intelligenz. Hier liegen die Potenziale zur Steigerung der Produktivität, die Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen. Darum darf Europa nicht zur digitalen Kolonie der US-Tech-Riesen werden. Es ist gut für München, wenn die Mitglieder dieses mehr oder weniger globalen Oligopols Niederlassungen oder gar ihre Europazentralen in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnen. Das Land gewinnt aber erst, wenn aus diesem Ökosystem neue Firmen und Anwendungen entstehen, die Industrie und KI vereinen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

