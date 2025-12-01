    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Hessische/Niedersächsische Allgemeine' zur Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Friedensverhandlungen erfordern klare Kontrollmechanismen.
    • Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind unerlässlich.
    • Europäer müssen einvernehmliche Lösungen finden.

    KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zur Ukraine:

    "Nehmen wir für einen Moment optimistisch an, es käme zu direkten Verhandlungen der Kriegsparteien, einer Waffenruhe und tatsächlich zu einem für die Ukraine akzeptablen Friedensschluss. Wer wird dann die Einhaltung seiner Bedingungen kontrollieren? Wer sanktioniert Verstöße? Mit anderen Worten: Es wird jemand mitverantwortlich sein müssen für das künftige Leben in Sicherheit in der Ukraine, weil die Ukrainer angesichts des übermächtigen Feindes dazu allein nicht in der Lage sein werden. Deshalb verlangen die Europäer unter anderem Sicherheitsgarantien, die dafür sorgen sollen, dass das amerikanisch-russische Diktat doch noch in ein dauerhaft belastbares Friedensabkommen für eine souveräne Ukraine und damit für ganz Europa umgeschrieben werden kann - aber dieselben Europäer sind unfähig, diese zentrale Forderung nach Garantien einvernehmlich mit Inhalt zu füllen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
