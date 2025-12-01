Wirtschaft
Eon will Wind- und Solarparks beim Netzanschluss hintenanstellen
Foto: Solaranlage (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Europas größtem Stromnetzbetreiber Eon, Leonhard Birnbaum, fordert, beim Netzanschluss künftig Verbraucher gegenüber Wind- und Solarparks zu bevorzugen.
Birnbaum sagte der "Süddeutschen Zeitung", dass Netzbetreiber nach geltender Rechtslage Anschlussbitten von Ökostrom-Erzeugern bevorzugt behandeln müssten. Die Folge: "Wenn ein mittelständischer Betrieb, ein neues Gewerbegebiet oder ein Rechenzentrum angeschlossen werden wollen, haben die unter Umständen das Nachsehen", sagte er. "Das kostet im schlimmsten Fall Jobs."
Da es ohnehin schon sehr viel Wind- und Sonnenstrom im Netz gebe, sei die Bevorzugung der Ökostrom-Anlagen zulasten von Unternehmen nicht mehr zeitgemäß, die Bundesregierung müsse die Regeln ändern, forderte der Manager: "Zuerst sollte der den Netzanschluss bekommen, der Jobs schafft."
Birnbaum sprach sich außerdem dafür aus, dass die Bundesregierung die seiner Ansicht nach unnötigen Subventionen für Solaranlagen streicht: "Die Kosten für die fixe Einspeisevergütung von neuem Solarstrom sehen pro Jahr zwar harmlos aus", sagte er der SZ. "Aber die Subvention läuft eben oft 20 Jahre, da kommen Milliarden zusammen. Und die zahlen am Ende alle Stromkunden."
Der Essener Dax-Konzern Eon hat in Deutschland 70 Prozent der Windräder an Land und 50 Prozent der Solarparks an sein Netz angeschlossen.
User_X schrieb 21.11.25, 13:32
Zumindest lässt sich Dividende kassieren...
Kampfkater1969 schrieb 27.08.25, 10:10
mitdiskutieren »
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.
Und da es der politische Wille ist, dass die Energieerzeugung noch dezentraler wird und vielschichtiger......kann diese Aktie nicht verlieren.
Man würdige, was diese "Langweiler-Aktie" in der jüngeren Vergangenheit an Wertsteigerungen schaffte.....schnurrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Auch solche Langweileraktien gehören in jede gesunde Vermögensstruktur.
Zocker sehen es anderes und kurzfristiger...bei mir eine Aktie "zum Liegenlassen"
Molok schrieb 21.06.25, 21:29
Bis jetzt hat EON einen schönen Aufwärtstrend hingelegt..aber es bleibt spannend, ob der jetzige Angriff auf die Doppeltop Formation bei 15,82€ gelingt..ich glaube schon die Zeit ist reif...................die Energieversorger stehen zur Zeit in der Anlegergunst und EON scheint insofern auch die Analystenseite positiv zu stimmen, trotz einiger Haltepfehlungen..ich denke schon der jetzige Anlauf ist ein erneuter Versuch...na dann mal durchatmen und durch....🤗
