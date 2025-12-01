HALLANDALE BEACH (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio sieht bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch viel Arbeit vor den Unterhändlern. Es sei eine "sehr produktive und nützliche Sitzung" gewesen, in der aus seiner Sicht "weitere Fortschritte" erzielt worden seien, sagte er nach mehrstündigen Gesprächen mit Vertretern der Ukraine im US-Bundesstaat Florida, wie in von Journalisten über soziale Medien verbreiteten Videos zu hören ist. Gleichzeitig betonte Rubio aber auch, "es bleibt noch viel zu tun".

Die Angelegenheit sei kompliziert. Es gebe viele Aspekte, die in Bewegung seien. Außerdem müsse noch eine weitere Partei einbezogen werden. Rubio bekräftigte, dass das in den kommenden Tagen geschehe, wenn der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, zu Besuch in Moskau sei.