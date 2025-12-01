    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Kleiner Dämpfer zum Start in den Advent

    • Dax startet schwächer in Dezember, -0,5% auf 23.715.
    • November: Dax verlor 0,5%, Zinssorgen bleiben.
    • Tokioter Börse unter Druck, Leitzinserhöhung erwartet.
    DAX-FLASH - Kleiner Dämpfer zum Start in den Advent
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt starker Erholung dürfte der Dax etwas schwächer in den Dezember starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.

    Im November hatte der Dax zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im Dax bereits fast zwei Monate alt ist.

    In Asien dämpfte jedoch die Tokioter Börse am Morgen die zuletzt gute Anlegerstimmung. Der Leitindex Nikkei steht aufgrund von möglichen Hinweisen auf eine Leitzinserhöhung im Dezember deutlich unter Druck. Eine Rede des Präsidenten der japanischen Notenbank Kazuo Ueda wird am Markt so interpretiert. Derweil kommt Chinas Industrie nicht aus ihrem Stimmungstief. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe blieb im November unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Chinas Börsen ließ dies jedoch am Morgen kalt - sie legten zu./ag/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
