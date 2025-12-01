    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    China mit ausländischen Freunden entdecken

    BEIJING, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Möchten Sie China besuchen? Wie kann man so bequem reisen wie ein Ortsansässiger? Sie können von diesem Leitfaden lernen! Drei ausländische Einwohner aus verschiedenen Ländern zeigen Ihnen das mobile Bezahlen, den Transport und die lokale Küche. Holen Sie sich die Abkürzung!

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348542.html

    Video – https://mma.prnewswire.com/media/2834725/40140170_1764465509_transv.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-mit-auslandischen-freunden-entdecken-302628828.html




