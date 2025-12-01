ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 54,00€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,73 %.