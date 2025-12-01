    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB

    ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 54,00 EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,73 %.

    Analysten und Kursziele für die ABB Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 54,00 -12,73 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 -20,81 % -
    GOLDMAN SACHS 58,00 -6,27 % 06.11.2025
    RBC 54,00 -12,73 % 16.11.2025
    RBC 54,00 -12,73 % 18.11.2025
    RBC 54,00 -12,73 % 18.11.2025
    JPMORGAN 55,00 -11,12 % 18.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -19,20 % 19.11.2025
    JPMORGAN 55,00 -11,12 % 19.11.2025
    UBS 54,00 -12,73 % 19.11.2025
    JEFFERIES 57,00 -7,89 % 21.11.2025

