ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 54,00€ EUR. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,73 %.
Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|54,00€
|-12,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|-20,81 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|58,00€
|-6,27 %
|06.11.2025
|RBC
|54,00€
|-12,73 %
|16.11.2025
|RBC
|54,00€
|-12,73 %
|18.11.2025
|RBC
|54,00€
|-12,73 %
|18.11.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-11,12 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-19,20 %
|19.11.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-11,12 %
|19.11.2025
|UBS
|54,00€
|-12,73 %
|19.11.2025
|JEFFERIES
|57,00€
|-7,89 %
|21.11.2025
+0,31 %
+5,80 %
-3,36 %
+8,08 %
+14,88 %
+104,04 %
+180,10 %
+269,78 %
+169,87 %
