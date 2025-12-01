    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 336,58 EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,48 %.

    Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 325,00 -12,60 % -
    UBS 350,00 -5,88 % -
    Berenberg Bank 431,00 +15,91 % -
    JEFFERIES 325,00 -12,60 % 13.11.2025
    DZ BANK - - 14.11.2025
    JEFFERIES 325,00 -12,60 % 14.11.2025
    JPMORGAN 360,00 -3,19 % 14.11.2025
    UBS 350,00 -5,88 % 14.11.2025
    BERENBERG 431,00 +15,91 % 14.11.2025
    BARCLAYS 350,00 -5,88 % 17.11.2025
    GOLDMAN SACHS 361,00 -2,92 % 20.11.2025
    BERENBERG 431,00 +15,91 % 21.11.2025

    Allianz

    -0,47 %
    +1,96 %
    +6,49 %
    +2,84 %
    +27,34 %
    +80,81 %
    +85,64 %
    +122,41 %
    +567,11 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
