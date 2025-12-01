Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 336,58€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,48 %.