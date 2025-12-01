Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 336,58€ EUR. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,48 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|325,00€
|-12,60 %
|-
|UBS
|350,00€
|-5,88 %
|-
|Berenberg Bank
|431,00€
|+15,91 %
|-
|JEFFERIES
|325,00€
|-12,60 %
|13.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|JEFFERIES
|325,00€
|-12,60 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|360,00€
|-3,19 %
|14.11.2025
|UBS
|350,00€
|-5,88 %
|14.11.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+15,91 %
|14.11.2025
|BARCLAYS
|350,00€
|-5,88 %
|17.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|361,00€
|-2,92 %
|20.11.2025
|BERENBERG
|431,00€
|+15,91 %
|21.11.2025
-0,47 %
+1,96 %
+6,49 %
+2,84 %
+27,34 %
+80,81 %
+85,64 %
+122,41 %
+567,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte