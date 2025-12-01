    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Aktie kaufen oder verkaufen

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 266,50 EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,43 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    296,27€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    260,36€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Apple Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 246,00 -11,78 % -
    JPMorgan 305,00 +9,38 % -
    JEFFERIES 246,00 -11,78 % 02.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 02.11.2025
    DZ BANK - - 03.11.2025
    UBS 280,00 +0,41 % 03.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 04.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 06.11.2025
    JEFFERIES 246,00 -11,78 % 09.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 09.11.2025
    UBS 280,00 +0,41 % 11.11.2025
    JEFFERIES 246,00 -11,78 % 16.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 16.11.2025
    UBS 280,00 +0,41 % 20.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 23.11.2025
    JPMORGAN 305,00 +9,38 % 25.11.2025

    Apple

    -0,52 %
    +1,19 %
    +1,99 %
    +20,63 %
    +6,00 %
    +68,53 %
    +134,98 %
    +748,00 %
    +9.337,85 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,32$, was einem Rückgang von -10,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 16 Analysten die Apple Aktie eingestuft.