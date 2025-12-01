Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 266,50€ EUR. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,43 %.
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|246,00€
|-11,78 %
|-
|JPMorgan
|305,00€
|+9,38 %
|-
|JEFFERIES
|246,00€
|-11,78 %
|02.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|02.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
|UBS
|280,00€
|+0,41 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|246,00€
|-11,78 %
|09.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|09.11.2025
|UBS
|280,00€
|+0,41 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|246,00€
|-11,78 %
|16.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|16.11.2025
|UBS
|280,00€
|+0,41 %
|20.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|305,00€
|+9,38 %
|25.11.2025
-0,52 %
+1,19 %
+1,99 %
+20,63 %
+6,00 %
+68,53 %
+134,98 %
+748,00 %
+9.337,85 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
