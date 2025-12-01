Aktie kaufen oder verkaufen
Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: jjfarq - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 31,67€ EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,10 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|39,00€
|+14,42 %
|04.11.2025
|BERENBERG
|36,00€
|+5,62 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+14,42 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|28,00€
|-17,85 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+14,42 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|27,00€
|-20,79 %
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|18.11.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+17,35 %
|25.11.2025
|BERENBERG
|37,00€
|+8,55 %
|27.11.2025
-0,29 %
+3,59 %
+2,84 %
+1,22 %
+25,48 %
+101,24 %
+136,67 %
+90,63 %
+83,90 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte