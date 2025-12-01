Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 31,67€ EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,10 %.