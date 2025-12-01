    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali

    Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: jjfarq - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 31,67 EUR. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,10 %.

    Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 39,00 +14,42 % 04.11.2025
    BERENBERG 36,00 +5,62 % 10.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +14,42 % 12.11.2025
    JEFFERIES 28,00 -17,85 % 13.11.2025
    JPMORGAN 39,00 +14,42 % 13.11.2025
    BARCLAYS 27,00 -20,79 % 17.11.2025
    DZ BANK - - 18.11.2025
    JPMORGAN 40,00 +17,35 % 25.11.2025
    BERENBERG 37,00 +8,55 % 27.11.2025

    Assicurazioni Generali

    -0,29 %
    +3,59 %
    +2,84 %
    +1,22 %
    +25,48 %
    +101,24 %
    +136,67 %
    +90,63 %
    +83,90 %
    ISIN:IT0000062072WKN:850312





    Aktie kaufen oder verkaufen Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 9 Analysten die Assicurazioni Generali Aktie eingestuft.