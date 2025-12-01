    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur RTL Group Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die RTL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RTL Group Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der RTL Group Aktie beträgt 26,43 EUR. Die RTL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,27 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,02€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,50€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die RTL Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS - - -
    Bernstein 30,00 -11,76 % -
    Bernstein 31,00 -8,82 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 31,00 -8,82 % 18.11.2025
    BARCLAYS 34,00 0,00 % 18.11.2025
    UBS 29,00 -14,71 % 18.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 30,00 -11,76 % 21.11.2025

    RTL Group

    -0,22 %
    +2,41 %
    +1,12 %
    -3,69 %
    +39,53 %
    -14,70 %
    -12,71 %
    -58,80 %
    -7,85 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 7 Analysten die RTL Group Aktie eingestuft.