Aktie kaufen oder verkaufen
RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Horst Galuschka - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RTL Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die RTL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RTL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RTL Group Aktie beträgt 26,43€ EUR. Die RTL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,27 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die RTL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Bernstein
|30,00€
|-11,76 %
|-
|Bernstein
|31,00€
|-8,82 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|31,00€
|-8,82 %
|18.11.2025
|BARCLAYS
|34,00€
|0,00 %
|18.11.2025
|UBS
|29,00€
|-14,71 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00€
|-11,76 %
|21.11.2025
-0,22 %
+2,41 %
+1,12 %
-3,69 %
+39,53 %
-14,70 %
-12,71 %
-58,80 %
-7,85 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte