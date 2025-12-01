RTL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur RTL Group Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die RTL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RTL Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RTL Group Aktie beträgt 26,43€ EUR. Die RTL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,27 %.