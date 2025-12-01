Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 46,00€ EUR. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,53 %.
Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|44,00€
|+12,42 %
|03.11.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+14,97 %
|03.11.2025
|BERENBERG
|47,00€
|+20,08 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|47,00€
|+20,08 %
|17.11.2025
|BARCLAYS
|47,00€
|+20,08 %
|24.11.2025
-0,31 %
+2,24 %
+2,72 %
-2,17 %
+18,06 %
+42,95 %
+97,06 %
+52,32 %
+439,85 %
