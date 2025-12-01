AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 46,00€ EUR. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,53 %.