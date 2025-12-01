Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 43,88€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,97 %.
Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00€
|+0,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|+13,95 %
|-
|JPMORGAN
|40,00€
|-10,62 %
|03.11.2025
|UBS
|45,00€
|+0,55 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|43,00€
|-3,92 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|41,00€
|-8,39 %
|11.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|46,00€
|+2,78 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|-10,62 %
|28.11.2025
-0,11 %
+1,82 %
+4,05 %
-1,67 %
+4,56 %
-9,16 %
-27,51 %
-43,06 %
+8.330,19 %
