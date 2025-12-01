BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 43,88€ EUR. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,97 %.