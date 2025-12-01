    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
    13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 25,68 EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,82 %.

    Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 25,00 -18,07 % -
    Goldman Sachs 34,00 +11,43 % -
    Goldman Sachs 38,00 +24,54 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 23,00 -24,62 % -
    JPMORGAN 25,00 -18,07 % 09.11.2025
    JEFFERIES 25,00 -18,07 % 10.11.2025
    DZ BANK - - 12.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 30,00 -1,68 % 12.11.2025
    BERENBERG 30,00 -1,68 % 12.11.2025
    JEFFERIES 25,00 -18,07 % 12.11.2025
    JPMORGAN 25,00 -18,07 % 12.11.2025
    JEFFERIES 25,00 -18,07 % 23.11.2025
    JPMORGAN 25,00 -18,07 % 23.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 30,00 -1,68 % 24.11.2025
    BARCLAYS 30,00 -1,68 % 24.11.2025
    UBS 26,00 -14,79 % 24.11.2025
    GOLDMAN SACHS 34,00 +11,43 % 24.11.2025
    DZ BANK - - 25.11.2025
    GOLDMAN SACHS 38,00 +24,54 % 27.11.2025

    Bayer

    -0,43 %
    +3,63 %
    +12,68 %
    +7,63 %
    +56,00 %
    -45,97 %
    -37,60 %
    -75,66 %
    +112,75 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    1 im Artikel enthaltener Wert
    Aktie kaufen oder verkaufen Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 19 Analysten die Bayer Aktie eingestuft.