Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 25,68€ EUR. Die Bayer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,82 %.
Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|25,00€
|-18,07 %
|-
|Goldman Sachs
|34,00€
|+11,43 %
|-
|Goldman Sachs
|38,00€
|+24,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00€
|-24,62 %
|-
|JPMORGAN
|25,00€
|-18,07 %
|09.11.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-18,07 %
|10.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00€
|-1,68 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|30,00€
|-1,68 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-18,07 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|-18,07 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-18,07 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|25,00€
|-18,07 %
|23.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00€
|-1,68 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|30,00€
|-1,68 %
|24.11.2025
|UBS
|26,00€
|-14,79 %
|24.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|34,00€
|+11,43 %
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|38,00€
|+24,54 %
|27.11.2025
-0,43 %
+3,63 %
+12,68 %
+7,63 %
+56,00 %
-45,97 %
-37,60 %
-75,66 %
+112,75 %
