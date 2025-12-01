Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 28,50€ EUR. Die Bechtle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -35,74 %.