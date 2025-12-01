Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 28,50€ EUR. Die Bechtle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -35,74 %.
Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00€
|+10,48 %
|-
|MWB RESEARCH
|48,00€
|+8,23 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|BERENBERG
|38,00€
|-14,32 %
|14.11.2025
|JEFFERIES
|48,00€
|+8,23 %
|14.11.2025
|UBS
|45,00€
|+1,47 %
|18.11.2025
