    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Aktie kaufen oder verkaufen

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Bechtle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 28,50 EUR. Die Bechtle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -35,74 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Short
    47,71€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 12,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,94€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 49,00 +10,48 % -
    MWB RESEARCH 48,00 +8,23 % -
    DZ BANK - - 14.11.2025
    BERENBERG 38,00 -14,32 % 14.11.2025
    JEFFERIES 48,00 +8,23 % 14.11.2025
    UBS 45,00 +1,47 % 18.11.2025

    Bechtle

    -0,27 %
    +14,59 %
    +20,97 %
    +13,82 %
    +43,00 %
    +26,10 %
    -28,43 %
    +197,32 %
    +754,27 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,35, was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 8 Analysten die Bechtle Aktie eingestuft.