Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 258,67€ EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,86 %.
Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|250,00€
|+32,28 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|255,00€
|+34,92 %
|11.11.2025
|RBC
|250,00€
|+32,28 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|255,00€
|+34,92 %
|14.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|267,00€
|+41,27 %
|24.11.2025
|UBS
|275,00€
|+45,50 %
|24.11.2025
