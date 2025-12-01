Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 258,67€ EUR. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,86 %.