Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 80,63€ EUR. Die BMW Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,48 %.
Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+2,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+2,16 %
|-
|JEFFERIES
|85,00€
|-3,52 %
|05.11.2025
|BERENBERG
|92,00€
|+4,43 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|+4,43 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00€
|+4,43 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|+1,02 %
|05.11.2025
|UBS
|95,00€
|+7,83 %
|05.11.2025
|UBS
|95,00€
|+7,83 %
|05.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+7,83 %
|05.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|JEFFERIES
|88,00€
|-0,11 %
|11.11.2025
|RBC
|86,00€
|-2,38 %
|14.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|112,00€
|+27,13 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|89,00€
|+1,02 %
|25.11.2025
-0,16 %
+2,54 %
+8,59 %
-2,27 %
+26,52 %
+0,78 %
+19,64 %
-15,26 %
+549.400,00 %
