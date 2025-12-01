Aktie kaufen oder verkaufen
BNP Paribas (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur BNP Paribas (A) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BNP Paribas (A) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BNP Paribas (A) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas (A) Aktie beträgt 76,44€ EUR. Die BNP Paribas (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,15 %.
Analysten und Kursziele für die BNP Paribas (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00€
|+6,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00€
|+6,27 %
|-
|JEFFERIES
|95,00€
|+29,44 %
|07.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|85,00€
|+15,81 %
|14.11.2025
|UBS
|77,00€
|+4,91 %
|20.11.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+29,44 %
|20.11.2025
|RBC
|90,00€
|+22,62 %
|20.11.2025
|RBC
|90,00€
|+22,62 %
|24.11.2025
+1,05 %
+3,62 %
+9,45 %
-4,68 %
+30,14 %
+36,74 %
+70,67 %
+30,78 %
+344,42 %
