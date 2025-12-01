BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 68,43€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.220,12 %.