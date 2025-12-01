Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Caroline Spiezio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 68,43€ EUR. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.220,12 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|460,00€
|+8.774,31 %
|-
|RBC
|5,00€
|-3,54 %
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|04.11.2025
|JPMORGAN
|4,00€
|-22,83 %
|04.11.2025
|BERENBERG
|5,00€
|-3,54 %
|04.11.2025
|RBC
|5,00€
|-3,54 %
|05.11.2025
|RBC
|-
|-
|25.11.2025
+0,54 %
+0,15 %
+2,24 %
+3,71 %
+12,23 %
-9,67 %
+95,26 %
-6,23 %
+26,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte