    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    Aktie kaufen oder verkaufen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: CANCOM SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 23,20 EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,11 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme!
    Long
    25,11€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,40€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 26,00 -2,62 % 13.11.2025
    JEFFERIES 29,00 +8,61 % 13.11.2025
    DZ BANK - - 14.11.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 32,00 +19,85 % 14.11.2025
    JEFFERIES 29,00 +8,61 % 27.11.2025

    CANCOM SE

    -0,38 %
    +6,43 %
    +7,72 %
    +14,72 %
    +12,38 %
    -8,37 %
    -41,14 %
    +30,22 %
    +748,79 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 5 Analysten die CANCOM SE Aktie eingestuft.