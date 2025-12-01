CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 23,20€ EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,11 %.