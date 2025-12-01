Aktie kaufen oder verkaufen
CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: CANCOM SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die CANCOM SE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 23,20€ EUR. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,11 %.
Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|26,00€
|-2,62 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|29,00€
|+8,61 %
|13.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+19,85 %
|14.11.2025
|JEFFERIES
|29,00€
|+8,61 %
|27.11.2025
-0,38 %
+6,43 %
+7,72 %
+14,72 %
+12,38 %
-8,37 %
-41,14 %
+30,22 %
+748,79 %
