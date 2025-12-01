Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 63,88€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,16 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|75,00€
|+16,05 %
|-
|JPMorgan
|76,00€
|+17,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|+5,21 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-22,64 %
|04.11.2025
|UBS
|80,00€
|+23,78 %
|04.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-22,64 %
|05.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-22,64 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|-22,64 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|-7,16 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|70,00€
|+8,31 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|70,00€
|+8,31 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|76,00€
|+17,59 %
|06.11.2025
|UBS
|80,00€
|+23,78 %
|06.11.2025
|UBS
|80,00€
|+23,78 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+16,05 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|76,00€
|+17,59 %
|25.11.2025
-0,28 %
+2,32 %
-1,38 %
+11,78 %
+37,65 %
+45,04 %
-18,48 %
-58,58 %
+1.313,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte