    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Aktie kaufen oder verkaufen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 63,88 EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,16 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    59,68€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,35€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Continental Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Analyst 75,00 +16,05 % -
    JPMorgan 76,00 +17,59 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 68,00 +5,21 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -22,64 % 04.11.2025
    UBS 80,00 +23,78 % 04.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -22,64 % 05.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -22,64 % 06.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 50,00 -22,64 % 06.11.2025
    JEFFERIES 60,00 -7,16 % 06.11.2025
    JEFFERIES 70,00 +8,31 % 06.11.2025
    JPMORGAN 70,00 +8,31 % 06.11.2025
    JPMORGAN 76,00 +17,59 % 06.11.2025
    UBS 80,00 +23,78 % 06.11.2025
    UBS 80,00 +23,78 % 06.11.2025
    JEFFERIES 75,00 +16,05 % 24.11.2025
    JPMORGAN 76,00 +17,59 % 25.11.2025

    Continental

    -0,28 %
    +2,32 %
    -1,38 %
    +11,78 %
    +37,65 %
    +45,04 %
    -18,48 %
    -58,58 %
    +1.313,34 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,64, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 17 Analysten die Continental Aktie eingestuft.