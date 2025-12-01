Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 63,88€ EUR. Die Continental Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,16 %.