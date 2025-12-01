    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 229,71 EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,58 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Analyst 228,00 -2,31 % -
    Barclays Capital 290,00 +24,25 % -
    JPMorgan 292,00 +25,11 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 291,00 +24,68 % -
    JPMORGAN - - 03.11.2025
    RBC 228,00 -2,31 % 12.11.2025
    BARCLAYS 290,00 +24,25 % 24.11.2025
    JPMORGAN 292,00 +25,11 % 26.11.2025
    RBC 228,00 -2,31 % 27.11.2025
    JEFFERIES 245,00 +4,97 % 27.11.2025
    BARCLAYS 290,00 +24,25 % 27.11.2025
    JPMORGAN 292,00 +25,11 % 27.11.2025
    UBS 250,00 +7,11 % 28.11.2025

    Deutsche Boerse

    -2,61 %
    +4,87 %
    +4,68 %
    -7,87 %
    +4,30 %
    +30,26 %
    +64,47 %
    +183,52 %
    +1.118,77 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 238,67, was eine Steigerung von +4,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    RSS-Feed abonnieren

