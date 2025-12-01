Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 229,71€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,58 %.
Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|228,00€
|-2,31 %
|-
|Barclays Capital
|290,00€
|+24,25 %
|-
|JPMorgan
|292,00€
|+25,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|291,00€
|+24,68 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|03.11.2025
|RBC
|228,00€
|-2,31 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|290,00€
|+24,25 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|292,00€
|+25,11 %
|26.11.2025
|RBC
|228,00€
|-2,31 %
|27.11.2025
|JEFFERIES
|245,00€
|+4,97 %
|27.11.2025
|BARCLAYS
|290,00€
|+24,25 %
|27.11.2025
|JPMORGAN
|292,00€
|+25,11 %
|27.11.2025
|UBS
|250,00€
|+7,11 %
|28.11.2025
