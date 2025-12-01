Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 229,71€ EUR. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,58 %.