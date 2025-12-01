Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 29,20€ EUR. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|33,00€
|+7,60 %
|-
|JPMorgan
|38,00€
|+23,90 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|35,00€
|+14,12 %
|07.11.2025
|UBS
|35,00€
|+14,12 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+23,90 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|33,00€
|+7,60 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+23,90 %
|17.11.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+23,90 %
|17.11.2025
|RBC
|39,00€
|+27,16 %
|17.11.2025
|UBS
|35,00€
|+14,12 %
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|18.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|RBC
|38,00€
|+23,90 %
|23.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+23,90 %
|24.11.2025
-0,23 %
+2,42 %
-1,28 %
+1,84 %
+90,47 %
+198,31 %
+224,83 %
+40,35 %
+13,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte