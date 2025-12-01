    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Aktie kaufen oder verkaufen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 47,57 EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,23 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    54,30€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,31€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    Goldman Sachs 74,00 +27,20 % -
    DZ BANK - - 03.11.2025
    RBC 56,00 -3,74 % 03.11.2025
    UBS 61,00 +4,86 % 05.11.2025
    GOLDMAN SACHS 74,00 +27,20 % 23.11.2025
    JPMORGAN 68,00 +16,89 % 25.11.2025

    Mercedes-Benz Group

    +0,65 %
    +0,71 %
    +3,81 %
    +8,96 %
    +10,11 %
    -10,85 %
    +21,60 %
    -18,58 %
    +202,37 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,46, was eine Steigerung von +5,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 7 Analysten die Mercedes-Benz Group Aktie eingestuft.