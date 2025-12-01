Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 47,57€ EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,23 %.
Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|74,00€
|+27,20 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
|RBC
|56,00€
|-3,74 %
|03.11.2025
|UBS
|61,00€
|+4,86 %
|05.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|74,00€
|+27,20 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|68,00€
|+16,89 %
|25.11.2025
+0,65 %
+0,71 %
+3,81 %
+8,96 %
+10,11 %
-10,85 %
+21,60 %
-18,58 %
+202,37 %
