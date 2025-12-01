Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 47,57€ EUR. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,23 %.