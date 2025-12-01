Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 4,00€ EUR. Die Deutz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -49,40 %.