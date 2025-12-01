Aktie kaufen oder verkaufen
Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: DEUTZ AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 4,00€ EUR. Die Deutz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -49,40 %.
Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie
|Berenberg Bank
|10,00€
|+26,50 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|BERENBERG
|10,00€
|+26,50 %
|18.11.2025
-0,19 %
+2,89 %
-9,01 %
-12,66 %
+95,65 %
+79,67 %
+61,38 %
+120,63 %
-57,46 %
