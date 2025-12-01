    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: DEUTZ AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 4,00 EUR. Die Deutz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -49,40 %.

    Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 10,00 +26,50 % -
    DZ BANK - - 10.11.2025
    BERENBERG 10,00 +26,50 % 18.11.2025

    Deutz

    -0,19 %
    +2,89 %
    -9,01 %
    -12,66 %
    +95,65 %
    +79,67 %
    +61,38 %
    +120,63 %
    -57,46 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
