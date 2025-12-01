Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 41,21€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,11 %.
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|42,00€
|-6,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|-6,35 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|-6,35 %
|06.11.2025
|UBS
|36,00€
|-19,73 %
|06.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|-6,35 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|-6,35 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|48,00€
|+7,02 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+33,78 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+33,78 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+4,79 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+4,79 %
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|UBS
|36,00€
|-19,73 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+4,79 %
|11.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|43,00€
|-4,12 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+4,79 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+33,78 %
|14.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|UBS
|42,00€
|-6,35 %
|25.11.2025
+0,36 %
+4,34 %
+13,29 %
+14,91 %
+29,26 %
+17,33 %
+10,12 %
+61,33 %
+110,23 %
