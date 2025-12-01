DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 41,21€ EUR. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,11 %.