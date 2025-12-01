    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: 1&1 AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 22,20 EUR. Die 1&1 Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,45 %.

    Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 29,00 +19,59 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 10,00 -58,76 % 11.11.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 29,00 +19,59 % 12.11.2025
    UBS 24,00 -1,03 % 24.11.2025
    BARCLAYS 19,00 -21,65 % 25.11.2025

    1&1

    -1,24 %
    +9,38 %
    +11,94 %
    +16,02 %
    +101,18 %
    +73,06 %
    +20,46 %
    -42,89 %
    +34,53 %
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
