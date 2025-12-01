Aktie kaufen oder verkaufen
1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 22,20€ EUR. Die 1&1 Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,45 %.
Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|29,00€
|+19,59 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00€
|-58,76 %
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|29,00€
|+19,59 %
|12.11.2025
|UBS
|24,00€
|-1,03 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|19,00€
|-21,65 %
|25.11.2025
-1,24 %
+9,38 %
+11,94 %
+16,02 %
+101,18 %
+73,06 %
+20,46 %
-42,89 %
+34,53 %
