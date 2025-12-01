Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 32,92€ EUR. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,49 %.