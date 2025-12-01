    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr

    Aktie kaufen oder verkaufen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Dürr AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 27,50 EUR. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,95 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dürr!
    Long
    17,36€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 10,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,66€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 10,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ BANK - - 13.11.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 25,00 +28,14 % 13.11.2025
    UBS 22,00 +12,76 % 13.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 42,00 +115,27 % 13.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 38,00 +94,77 % 14.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 38,00 +94,77 % 17.11.2025

    Duerr

    -1,74 %
    +2,99 %
    -4,83 %
    -8,65 %
    -11,05 %
    -40,52 %
    -36,90 %
    -52,88 %
    +186,78 %
    ISIN:DE0005565204WKN:556520

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,12, was eine Steigerung von +5,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 6 Analysten die Duerr Aktie eingestuft.