Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 27,50€ EUR. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,95 %.