Aktie kaufen oder verkaufen
Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Dürr AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 27,50€ EUR. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,95 %.
Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00€
|+28,14 %
|13.11.2025
|UBS
|22,00€
|+12,76 %
|13.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00€
|+115,27 %
|13.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|+94,77 %
|14.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|+94,77 %
|17.11.2025
