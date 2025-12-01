Aktie kaufen oder verkaufen
ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASOS Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASOS Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,40€ EUR. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,61 %.
Analysten und Kursziele für die ASOS Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00€
|+8,19 %
|-
|BERENBERG
|6,00€
|+116,37 %
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00€
|+44,25 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|2,00€
|-27,88 %
|23.11.2025
|UBS
|2,00€
|-27,88 %
|24.11.2025
+1,08 %
+10,31 %
-5,60 %
-15,40 %
-35,87 %
-60,22 %
-94,18 %
-93,77 %
+214,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte