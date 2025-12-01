ASOS Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ASOS Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die ASOS Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASOS Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ASOS Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASOS Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ASOS Aktie beträgt 3,40€ EUR. Die ASOS Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,61 %.