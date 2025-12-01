Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 237,60€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,26 %.