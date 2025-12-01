Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 237,60€ EUR. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,26 %.
Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|228,00€
|+16,36 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|240,00€
|+22,48 %
|-
|JEFFERIES
|235,00€
|+19,93 %
|07.11.2025
|RBC
|240,00€
|+22,48 %
|07.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00€
|+25,03 %
|24.11.2025
