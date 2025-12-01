Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 7,13€ EUR. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,14 %.
Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|10,00€
|+12,09 %
|-
|JPMorgan
|8,00€
|-10,33 %
|-
|RBC
|7,00€
|-21,54 %
|13.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|-10,33 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|8,00€
|-10,33 %
|13.11.2025
|UBS
|8,00€
|-10,33 %
|13.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|RBC
|8,00€
|-10,33 %
|19.11.2025
