    Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 7,13 EUR. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,14 %.

    Analysten und Kursziele für die Enel Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 10,00 +12,09 % -
    JPMorgan 8,00 -10,33 % -
    RBC 7,00 -21,54 % 13.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 8,00 -10,33 % 13.11.2025
    JPMORGAN 8,00 -10,33 % 13.11.2025
    UBS 8,00 -10,33 % 13.11.2025
    DZ BANK - - 14.11.2025
    RBC 8,00 -10,33 % 19.11.2025

    Enel

    -0,19 %
    +1,73 %
    +1,33 %
    +12,53 %
    +29,69 %
    +72,26 %
    +5,34 %
    +113,92 %
    +41,25 %
    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,34, was eine Steigerung von +5,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
