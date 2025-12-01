Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Enel Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 7,13€ EUR. Die Enel Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,14 %.