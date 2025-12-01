Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 334,00€ EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,99 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|355,00€
|+14,78 %
|-
|BARCLAYS
|365,00€
|+18,01 %
|23.11.2025
|UBS
|355,00€
|+14,78 %
|26.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|250,00€
|-19,17 %
|27.11.2025
|JPMORGAN
|345,00€
|+11,54 %
|27.11.2025
-1,68 %
-0,52 %
-3,30 %
+18,13 %
+34,68 %
+71,94 %
+153,54 %
+151,75 %
+399,80 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte