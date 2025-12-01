    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: EssilorLuxottica

    Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 334,00 EUR. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,99 %.

    Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 355,00 +14,78 % -
    BARCLAYS 365,00 +18,01 % 23.11.2025
    UBS 355,00 +14,78 % 26.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 250,00 -19,17 % 27.11.2025
    JPMORGAN 345,00 +11,54 % 27.11.2025

    EssilorLuxottica

    -1,68 %
    -0,52 %
    -3,30 %
    +18,13 %
    +34,68 %
    +71,94 %
    +153,54 %
    +151,75 %
    +399,80 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

    RSS-Feed abonnieren

