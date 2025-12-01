Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 110,65€ EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,71 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|115,00€
|+35,85 %
|-
|Barclays Capital
|110,00€
|+29,95 %
|-
|UBS
|116,00€
|+37,03 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|108,00€
|+27,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|109,00€
|+28,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|109,00€
|+28,77 %
|-
|MWB RESEARCH
|100,00€
|+18,13 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|100,00€
|+18,13 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|114,00€
|+34,67 %
|04.11.2025
|UBS
|115,00€
|+35,85 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|116,00€
|+37,03 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|115,00€
|+35,85 %
|20.11.2025
|JPMORGAN
|114,00€
|+34,67 %
|20.11.2025
|BARCLAYS
|110,00€
|+29,95 %
|21.11.2025
|BERENBERG
|115,00€
|+35,85 %
|21.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|99,00€
|+16,95 %
|21.11.2025
|UBS
|116,00€
|+37,03 %
|21.11.2025
-1,18 %
-0,35 %
+8,80 %
+4,76 %
+1,13 %
+41,52 %
+66,57 %
+152,23 %
+1.264,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte