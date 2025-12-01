CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 110,65€ EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,71 %.