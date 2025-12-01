    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim

    Aktie kaufen oder verkaufen

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
    17 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 110,65 EUR. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,71 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CTS Eventim!
    Long
    69,36€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 8,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    87,67€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 8,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 115,00 +35,85 % -
    Barclays Capital 110,00 +29,95 % -
    UBS 116,00 +37,03 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 108,00 +27,58 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 109,00 +28,77 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 109,00 +28,77 % -
    MWB RESEARCH 100,00 +18,13 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 100,00 +18,13 % 04.11.2025
    JPMORGAN 114,00 +34,67 % 04.11.2025
    UBS 115,00 +35,85 % 06.11.2025
    JEFFERIES 116,00 +37,03 % 13.11.2025
    JEFFERIES 115,00 +35,85 % 20.11.2025
    JPMORGAN 114,00 +34,67 % 20.11.2025
    BARCLAYS 110,00 +29,95 % 21.11.2025
    BERENBERG 115,00 +35,85 % 21.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 99,00 +16,95 % 21.11.2025
    UBS 116,00 +37,03 % 21.11.2025

    CTS Eventim

    -1,18 %
    -0,35 %
    +8,80 %
    +4,76 %
    +1,13 %
    +41,52 %
    +66,57 %
    +152,23 %
    +1.264,90 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 17 Analysten die CTS Eventim Aktie eingestuft.