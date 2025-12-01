    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 40,87 EUR. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 41,00 -1,17 % -
    UBS 38,00 -8,40 % -
    DZ Bank 56,00 +34,99 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 46,00 +10,88 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 48,00 +15,70 % -
    JEFFERIES 36,00 -13,22 % 04.11.2025
    JPMORGAN 41,00 -1,17 % 04.11.2025
    JPMORGAN 41,00 -1,17 % 04.11.2025
    UBS 38,00 -8,40 % 04.11.2025
    DZ BANK - - 05.11.2025
    BARCLAYS 51,00 +22,94 % 05.11.2025
    JEFFERIES 36,00 -13,22 % 06.11.2025
    UBS 38,00 -8,40 % 06.11.2025
    GOLDMAN SACHS 55,00 +32,58 % 06.11.2025
    BARCLAYS 48,00 +15,70 % 23.11.2025

    Fresenius Medical Care

    Aktie kaufen oder verkaufen Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25 Im November `25 haben 15 Analysten die Fresenius Medical Care Aktie eingestuft.