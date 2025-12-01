Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Fraport AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 72,44€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,25 %.
Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|65,00€
|-10,50 %
|-
|Goldman Sachs
|86,00€
|+18,42 %
|-
|JPMorgan
|77,00€
|+6,02 %
|-
|Bernstein
|83,00€
|+14,29 %
|-
|DZ Bank
|93,00€
|+28,06 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|86,00€
|+18,42 %
|-
|JEFFERIES
|72,00€
|-0,86 %
|05.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00€
|-17,38 %
|11.11.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|-0,86 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|77,00€
|+6,02 %
|11.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|69,00€
|-4,99 %
|11.11.2025
|BARCLAYS
|90,00€
|+23,92 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|-0,86 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|77,00€
|+6,02 %
|17.11.2025
|UBS
|65,00€
|-10,50 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|83,00€
|+14,29 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|77,00€
|+6,02 %
|28.11.2025
-0,69 %
+1,26 %
-2,17 %
-0,96 %
+39,17 %
+70,84 %
+50,63 %
+24,64 %
+221,65 %
