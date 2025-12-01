Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 72,44€ EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,25 %.