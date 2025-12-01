    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Fraport AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 72,44 EUR. Die Fraport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,25 %.

    Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 65,00 -10,50 % -
    Goldman Sachs 86,00 +18,42 % -
    JPMorgan 77,00 +6,02 % -
    Bernstein 83,00 +14,29 % -
    DZ Bank 93,00 +28,06 % -
    GOLDMAN SACHS 86,00 +18,42 % -
    JEFFERIES 72,00 -0,86 % 05.11.2025
    DZ BANK - - 11.11.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 60,00 -17,38 % 11.11.2025
    JEFFERIES 72,00 -0,86 % 11.11.2025
    JPMORGAN 77,00 +6,02 % 11.11.2025
    WARBURG RESEARCH 69,00 -4,99 % 11.11.2025
    BARCLAYS 90,00 +23,92 % 12.11.2025
    JEFFERIES 72,00 -0,86 % 13.11.2025
    JPMORGAN 77,00 +6,02 % 17.11.2025
    UBS 65,00 -10,50 % 18.11.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 83,00 +14,29 % 25.11.2025
    JPMORGAN 77,00 +6,02 % 28.11.2025

    Fraport

    -0,69 %
    +1,26 %
    -2,17 %
    -0,96 %
    +39,17 %
    +70,84 %
    +50,63 %
    +24,64 %
    +221,65 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

