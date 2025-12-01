Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,14 %.