Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 55,00€ EUR. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,14 %.
Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|56,00€
|+18,26 %
|-
|UBS
|57,00€
|+20,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|+11,92 %
|-
|BARCLAYS
|54,00€
|+14,03 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+16,14 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|49,00€
|+3,47 %
|05.11.2025
|UBS
|57,00€
|+20,37 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|55,00€
|+16,14 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|53,00€
|+11,92 %
|06.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00€
|+18,26 %
|10.11.2025
|UBS
|57,00€
|+20,37 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|58,00€
|+22,48 %
|23.11.2025
-0,95 %
+0,23 %
-5,58 %
+1,86 %
+42,46 %
+74,83 %
+24,89 %
-32,08 %
+3.247,86 %
