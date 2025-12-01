Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 52,00€ EUR. Die GEA Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,04 %.
Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|56,00€
|-4,19 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|56,00€
|-4,19 %
|-
|JPMORGAN
|55,00€
|-5,90 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|65,00€
|+11,21 %
|06.11.2025
|UBS
|73,00€
|+24,89 %
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-5,90 %
|07.11.2025
|RBC
|56,00€
|-4,19 %
|09.11.2025
-0,17 %
+0,09 %
-6,46 %
-7,35 %
+22,46 %
+47,98 %
+100,52 %
+46,71 %
+57,80 %
