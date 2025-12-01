Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 104,13€ EUR. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,74 %.