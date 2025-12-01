Aktie kaufen oder verkaufen
Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 104,13€ EUR. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,74 %.
Analysten und Kursziele für die Bilfinger Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|98,00€
|-3,31 %
|-
|Deutsche Bank
|105,00€
|+3,60 %
|-
|Deutsche Bank
|115,00€
|+13,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|+3,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00€
|+13,47 %
|-
|UBS
|92,00€
|-9,23 %
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|+3,60 %
|13.11.2025
|UBS
|98,00€
|-3,31 %
|17.11.2025
