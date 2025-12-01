    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 104,13 EUR. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,74 %.

    Analysten und Kursziele für die Bilfinger Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 98,00 -3,31 % -
    Deutsche Bank 105,00 +3,60 % -
    Deutsche Bank 115,00 +13,47 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 105,00 +3,60 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 115,00 +13,47 % -
    UBS 92,00 -9,23 % 13.11.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 105,00 +3,60 % 13.11.2025
    UBS 98,00 -3,31 % 17.11.2025

    Bilfinger

    -1,98 %
    +9,94 %
    +8,24 %
    +14,96 %
    +133,49 %
    +238,99 %
    +300,04 %
    +110,29 %
    +111,18 %
    ISIN:DE0005909006WKN:590900

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 104,16, was eine Steigerung von +6,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
