brandneue Waschmaschine und Trockner der V3-Serie von Midea

WUXI, China, 1. Dezember 2025 Midea, einer der international führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, bringt mit der neuen Serie V3 eine Waschmaschine und einen Trockner auf den Markt, die eine herausragende Energieeffizienz, hygienische Pflege und Benutzerfreundlichkeit für moderne Haushalten bieten. Die beiden Geräte verbinden intelligente Technologie mit nachhaltigem Design und sind optimal für Kunden, die umweltbewusster leben wollen.

Die Midea Waschmaschine der V3 Serie ist 10 % energieeffizienter als die EU-Norm der Klasse A( 10% sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A). Das eigens von Midea entwickelte ECO40-60-Programm senkt die Kosten pro Waschgang und trägt zum effizienteren Haushalten bei.

Zwei zusätzliche Funktionen machen die Wäsche steril und sorgen für mehr Gesundheitsschutz: Ein 95°C-Programm für Kochwäsche und eine Dampfdesinfektion, die Bakterien und Allergene reduzieren. Das ist ideal für empfindliche Kleidungsstücke und Babykleidung.

Die Waschmaschine verfügt außerdem über eine einzigartige Duftpflegefunktion, die den Textilien durch individuelle Waschrhythmen einen langanhaltenden Duft verleiht und sie besonders weich macht.

Die Waschmaschine besteht aus siebenlagigem korrosionsbeständigem Stahl und verfügt über eine 33 cm breite Öffnung für einfaches Befüllen. Dank ihrer BLDC-Motor-Inverter-Technologie arbeitet sie besonders leise und liefert genau die Leistung, die für einen stabilen und nachhaltigeren Betrieb benötigt wird.

Sie wird mit einer 10-jährigen Garantie geliefert und ist in den Varianten 8 kg (379,99 €) und 10 kg (419.99 €) erhältlich.

Präzises Trocknen mit umweltbewusster Technologie

Der passende Midea Trockner aus der V3 Serie kombiniert Energieeffizienz der Klasse D mit natürlichem Kältemittel für schnelles, umweltbewussteres Trocknen. Sein innovatives Auto-Dry-Detection-System überwacht die Feuchtigkeit der Textilien in Echtzeit und stoppt automatisch, um ein Übertrocknen oder eine Beschädigung der Fasern zu verhindern.

Benutzer können die Ergebnisse in drei Trocknungsstufen auswählen: bügelfertig, sofort tragbar oder lagerfähig. Auch der Trockner wurde aus einer robusten siebenlagigen Stahlkonstruktion gefertigt, die für Langlebigkeit sorgt. Der 10-kg-Trockner ist zum Preis von 499,99 € im Handel erhältlich.