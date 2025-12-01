JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 9,165EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.



