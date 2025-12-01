    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 5,35 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Craig McDowell macht sich Sorgen um die Gewinnentwicklung der Schweizer, wie er am Freitagabend schrieb. Umsatzseitig liegt er für 2026 nach eigener Aussage etwa auf Höhe der Markterwartungen, hinsichtlich der Marge und der Barmittelzuflüsse ist er skeptischer./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 9,165EUR auf Lang & Schwarz (01. Dezember 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Craig A. McDowell
    Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5,35
    Kursziel alt: 8,90
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



