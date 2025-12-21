Palladium explodiert – der letzte große Metallmarkt erwacht

Was für eine Woche im Palladium-Future. Der Kontrakt legte +16,14 % zu und schloss bei 1.795,5 USD pro Unze – nahezu am Jahreshoch. Das Jahreshoch lag bei 1.796 USD, womit Palladium faktisch am Hoch geschlossen hat. Auf Jahressicht ergibt sich damit eine beeindruckende Performance von rund +97 %.







Der fundamentale Treiber ist klar politischer Natur. Die EU hat das Verbrenner-Aus faktisch nach hinten verschoben, um insbesondere die deutsche und europäische Automobilindustrie zu entlasten. Die bisher vorgelegten Vorschläge sind zwar noch rudimentär, dürften jedoch die Basis für weitere Verhandlungen bilden. Ein starres Verbrennerverbot wäre für die europäische Automobilindustrie ein massiver struktureller Fehler – nicht zuletzt, weil der Absatz von Elektrofahrzeugen deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt.







Zusätzlichen Rückenwind liefert die Entwicklung in den USA. Dort gibt es Bestrebungen, CO₂-Restriktionen, die unter früheren Administrationen beschlossen wurden, teilweise zurückzunehmen. Auch das spricht für eine längere Lebensdauer des Verbrennungsmotors. Für den Markt bedeutet das: steigende Nachfrage nach Katalysatoren – und damit nach Palladium und Platin, die in der Katalysatorproduktion unverzichtbar sind.







Besonders bemerkenswert ist die Positionierung. Das Managed Money ist aktuell nur noch mit 18 Kontrakten short. Zum Vergleich: Im Juni 2024 waren es noch 13.914 Short-Kontrakte. Damit befindet sich die spekulative Positionierung auf dem niedrigsten Short-Niveau seit August 2021, also seit dem letzten Zeitraum, in dem das Managed Money im Palladium-Future netto long war. Diese Konstellation signalisiert einen klaren strukturellen Wandel und eine zunehmende Akzeptanz des neuen Markt-Narrativs.







Auch die Saisonalität spricht eindeutig für den Markt. Historisch tendiert Palladium bis Mitte bzw. Ende April stark nach oben, was darauf hindeutet, dass sich die aktuelle Bewegung saisonal betrachtet noch in einer frühen Phase befinden könnte.







Fazit:



Palladium hat sich vom Nachzügler zum strukturellen Outperformer entwickelt. Politische Weichenstellungen, eine extrem bereinigte Positionierung des Managed Money und eine ausgesprochen positive Saisonalität bilden ein hochattraktives Setup. Die jüngste Rallye wirkt nicht wie das Ende, sondern eher wie der Beginn einer neuen Phase in diesem Markt.

